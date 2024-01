Andrea Poggianti (FdI):: "Il problema è serio. Da anni presentiamo proposte e soluzioni"

EMPOLI

"Le due signore strattonate, scippate da una baby gang nel sottopasso ferroviario della stazione di Empoli, è divenuta l’immagine plastica di un problema che attanaglia seriamente la nostra Empoli, la questione sicurezza". Sono le parole di Andrea Poggianti (nella foto), capogruppo a Empoli di Fratelli d’Italia, che fa presente come "cittadini, comitati civici, residenti chiedono a tutti i gruppi politici, in particolar modo con una specifica email a Fratelli d’Italia centrodestra per Empoli e alla mia persona, interventi decisi, seri e concreti per risolvere i problemi della sicurezza. Da anni ci stiamo impegnando con proposte e soluzioni al tema che sono sempre state irrise da parte dell’amministrazione comunale. Noi crediamo che la tematica sicurezza debba essere affrontata con serietà e soprattutto con onestà intellettuale con i cittadini e non si può certamente chiudere la stalla quando poi ormai sono già scappati". Nei confronti di Poggianti arriva anche l’appoggio del Popolo della Famiglia di Firenze per un’eventuale sua candidatura a sindaco di Empoli. Il referente del Popolo della Famiglia per Firenze, Pier Luigi Tossani, scrive a Poggianti: "Caro Andrea, ti sosteniamo volentieri nella tua corsa per l’impegnativo incarico di primo cittadino di Empoli, convinti che la convergenza sul tuo nome da parte della coalizione che ti sostiene sia ad oggi la più credibile".