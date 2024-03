Amministrativo contabile per organico in ditta edile

Si ricerca impiegato amministrativo contabile per azienda di Castelfiorentino impiegata nel settore edile, da inserire nell’organico. La figura si occuperà di fatturazione elettronica, ddt, preventivi, contabilità dei cantieri, ordini e forniture, attività di segreteria generale. E’ preferibile che il candidato abbia esperienza pregressa nella mansione. È richiesta inoltre competenza nell’utilizzo di Excel e nei programmi di gestione del magazzino. Offerto contratto a tempo indeterminato, in modalità full time. Necessario essere in possesso di patente B per raggiungere il luogo di lavoro. L’azienda non è propensa all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere l’occupazione. Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, su www.lavoro.regione.toscna.it, oppure attraverso

il sito di Regione Toscana, entro l’8 aprile.