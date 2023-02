Ambulatori specialistici dove i servizi sono gratis

Medici di Gambassi Terme al servizio dei propri concittadini che per le prestazioni ricevute non dovranno pagare alcun ticket. Un cardiologo e un radiologo (ma potrebbero aggiungersi altri specialisti), senza percepire alcun compenso, hanno deciso di mettersi a disposizione della popolazione per ecografie internistiche e visite comprensive di elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. L’unico invito rivolto ai pazienti sarà quello di lasciare un’offerta alla Misericordia locale, che con i professionisti sanitari ha pensato e organizzato l’innovativo progetto "che – spiegano gli stessi autori – ha due obiettivi principali: garantire un’assistenza medica specialistica ai gambassini, abitanti nel comune oppure nati a Gambassi, ma residenti in comuni diversi, limitrofi e non; e fornire informazioni generali di prevenzione sanitaria". L’assistenza medica specialistica si svolgerà nell’ambulatorio della Misericordia di via Volterrana (davanti alla farmacia). In questo progetto verranno coinvolti anche i medici di medicina generale di Gambassi Terme, che funzioneranno da filtro per accedere al servizio, indicando direttamente i pazienti agli uffici della Misericordia di Gambassi Terme, oppure indicandogli le modalità di prenotazione.

Non solo. Periodicamente i medici effettueranno degli incontri con la popolazione affrontando tematiche di prevenzione. In particolare, si parlerà di stili di vita e salute globale, affrontando con vari specialisti anche il ruolo della comunità nel fare educazione e promozione della salute. Non solo, dunque, i classici, seppur di massima importanza, stili di vita scorretti (abitudini tabagiche, abitudini alcoliche, alimentazione e disturbi del comportamento alimentare, consumo di sostanze psicotrope, importanza dell’esercizio fisico etc..), ma anche il tema della terza età, con suggerimenti su come rallentare la progressione dalla autosufficienza alla non-autosufficienza e come poter avanzare con l’età in buona salute. Il luogo dell’incontro sarà stabilito di volta in volta; mentre la tempistica di erogazione dei servizi verrà stabilita mensilmente in base alle disponibilità degli stessi professionisti.

Irene Puccioni