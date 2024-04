Ambulatori a prezzi calmierati . Oltre 30mila visite e 15mila prelievi. È boom della "sanità sociale"

EMPOLI

Per chi non trova risposta nel pubblico la soluzione è o rinunciare a curarsi o rivolgersi al privato convenzionato, dove le tariffe per visite e prestazioni diagnostiche sono comunque più alte. Anche qui, però, esiste la possibilità di risparmiare un po’ perché c’è chi, per una “mission“ interna, ha deciso di applicare prezzi calmierati. La Rete Ambulatoriale delle Misericordie (R.A.Mi), che è presente anche a Empoli, offre al cittadino che ha bisogno di una prestazione sanitaria la possibilità di effettuare esami, visite di medicina specialistica e prelievi ematici a tariffe agevolate: una visita “base“, per esempio, non supera i 55 euro. Nei sei ambulatori di via Cavour prestano servizio a rotazione venticinque medici. Nel poliambulatorio sono presenti anche quattro infermieri mentre il personale amministrativo è formato da tre operatori.

"Quasi tutte le branche della medicina sono coperte – spiega Margherita Tocci, 26 anni, coordinatrice area salute degli ambulatori e dei servizi domiciliari della Misericordia di Empoli – Dal luglio 2023 abbiamo aperto anche il centro prelievi convenzionato con l’Asl. Il servizio è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10 e può essere erogato con due modalità: in convenzione con l’azienda sanitaria tramite il portale ZeroCode o in regime privato prenotabile chiamando il nostro ambulatorio".

La capienza dei locali è quasi esaurita, ma la Misericordia empolese sta cercando altri spazi o comunque di aumentare il volume delle prestazioni erogate. Nel 2023 sono state eseguite oltre 30mila visite a cui si aggiungono i 15mila prelievi effettuati da luglio fino a dicembre scorso con un ritmo di 2000-2500 prelievi al mese.

"In questo primo quadrimestre il numero delle visite è già un po’ più alto rispetto allo stesso periodo di un anno fa – riprende Tocci – Oltre all’ordinario facciamo periodicamente anche test gratuiti e promozioni con sconti. È un modo per andare ancora più incontro ai cittadini evitando che rinuncino a fare prevenzione o a curarsi. Per esempio, il test dell’udito da noi è gratuito il secondo e il quarto mercoledì del mese e poi ci sono campagne mensili o bimensili. A febbraio c’era quella della prevenzione vascolare, a maggio ci sarà la campagna di prevenzione contro il melanoma. Aprile è il mese della prevenzione allergologica".

Medici e infermieri della R.A.Mi. si spostano anche a domicilio. "Se il paziente non riesce a venire in ambulatorio creiamo le condizioni per agevolarlo – spiega la coordinatrice – Alcuni specialisti si rendono disponibili anche a raggiungere il domicilio. Anche per i prelievi ematici è possibile richiederli a casa, su prenotazione".

Irene Puccioni