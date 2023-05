’Ambient for music’ al via al Mmab

Tutto pronto al Mmab di Montelupo per la prima edizione di “Ambient for music: contaminazioni musicali“, una rassegna che propone incontri con autori e musicisti della scena musicale contemporanea, spaziando fra molteplici generi. Si tratta di un’iniziativa volta a indagare le tendenze musicali contemporanee, attraverso il dialogo con musicisti, cantanti e autori per esplorare vari mondi musicali.

Tre gli incontri in programma, a partire da quelli di domani alle 18 con Mirco Roppolo (nella foto) e le sue “Memorie Sonore”. Il suo DJ Set Vintage sarà un vero e proprio tuffo nel passato, proposto con apparecchi originali d’epoca: giradischi, magnetofoni a bobina dei primi anni Settanta, registratori a cassetta, mixer, microfono anni Settanta, per ascoltare dischi in vinile 33, 45 e 78 giri, bobine audio e musicassetta. Il suono spazia dal jazz, al beat al rock ‘n’ roll, musica italiana, pezzi famosi e meno conosciuti.

Un percorso musicale, dagli anni Cinquanta agli Ottanta, a ritmo lento e moderato che piano piano sale fino a coinvolgere il pubblico per ballare. Durante il set, gli interventi parlati intrattengono il pubblico e danno informazioni sui brani, in classico stile radiofonico. Sarà anche allestita una mostra che rimarrà visitabile fino all’11 giugno. L’ingresso è libero.