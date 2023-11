Alluvione e polemiche: "Politica inadeguata"

Alluvione e polemiche. Non lesina critiche la rappresentanza locale del partito marxista-leninista italiano. " A Fucecchio sono ben 2mila le famiglie, su una popolazione totale di 23mila persone, che hanno subito danni, quantificati in alcuni milioni di euro :– spiega una nota –. La cellula di Fucecchio del Pmli esprime la piena solidarietà alla popolazione colpita da questa tragedia. Nonostante l’indiscusso impegno e la buona volontà dei singoli, Protezione civile, amministrazioni comunali e Regione Toscana si sono dimostrate totalmente inadeguate a dare le prime risposte di soccorso alla popolazione". "A questo aggiungiamoci gli enti erogatori di energia elettrica e acqua che in certe zone hanno ripristinato i servizi dopo parecchi giorni – prosegue la nota –. La nota positiva è rappresentata dai nostri giovani e giovanissimi. A centinaia, spontaneamente e senza alcuna direttiva hanno infilato gli stivali e imbracciato pale e spazzoloni per aiutare la popolazione". "Anche nel comune di Fucecchio, nonostante una popolazione che non aumenta e un’ economia che ristagna – chiosa la nota – , si preferiscono nuovi insediamenti invece della difesa e del recupero e valorizzazione del patrimonio esistente".