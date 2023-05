Alloggi a villa Serena La graduatoria

Alloggi ‘Erp’ a Villa Serena: in proposito, l’Unione informa che fino al 9 giugno è in pubblicazione la graduatoria provvisoria di coloro che hanno partecipato al bando intercomunale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica tramite il recupero di una porzione del complesso di Villa Serena. Allo sportello sociale del proprio Comune di residenza, gli interessati potranno consultare la graduatoria generale provvisoria. I richiedenti potranno presentare eventuale motivato ricorso al presidente della commissione tecnica per la casa dell’Unione dell’Empolese Valdelsa entro il 9 giugno, con le seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (in piazza della Vittoria 54 a Empoli); spedirlo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno; tramite posta certificata al seguente indirizzo:: [email protected] Per quest’ultimo sistema di trasmissione, dall’Unione si precisa che la domanda verrà accettata solo in caso di identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda stessa con il soggetto identificato con le credenziali Pec, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale.