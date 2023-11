Allerta codice giallo prolungata fino a oggi. C’è preoccupazione

EMPOLESE VALDELSA

Fiumi di acqua e di fango che hanno mandato in tilt la viabilità. Caos in prossimità delle rotatorie, difficilmente percorribili e file chilometriche di auto incolonnate in attesa di poter rimettersi in moto e rientrare verso casa. Il maltempo ha colpito il territorio nell’ora di punta, quando in tanti stavano uscendo dal lavoro per tornare a casa. Una vera impresa, che, in alcuni casi ha richiesto nervi saldi e freddezza. "Da Mercatale a Limite, guidare è stato un incubo – racconta un’empolese che ieri intorno alle 17 si trovava alla guida della sua auto – Da viale Togliatti a Sovigliana, fino a via Limitese, tutto completamente allagato". E allagati sono stati i garage di alcuni condomini di Capraia e Limite, dove è stato inviata la richiesta di soccorso per lo svuotamento dei locali e la messa in sicurezza del vano ascensore. Stivali ai piedi e ombrello in borsa. Da tirar fuori all’occorrenza. Ma soprattutto, estrema prudenza per gli spostamenti in auto e occhio ai sottopassaggi, i primi ad allagarsi quando la perturbazione picchia forte. L’allerta codice giallo in tutti i Comuni dell’Empolese-Valdelsa per i rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore, vento e temporali forti è prolungata fino alla giornata di oggi.