Allenatrice "allontanata". I genitori protestano. La preoccupazione in vista degli ’italiani’

EMPOLI

Un gruppo di genitori delle piccole atlete (12-14 anni) della squadra di nuoto sincronizzato di Acquatempra ieri si è ritrovato di fronte alla piscina comunale di viale delle Olimpiadi per manifestare contro l’improvviso allontanamento dell’allenatrice Anna Paola Mezzetti, che aveva condotto le proprie figlie alla qualificazione al campionato nazionale in programma ad Ostia dal 12 al 14 aprile prossimi. "Voglio ringraziare i genitori per la stima e l’apprezzamento nei miei confronti, ma sono molto amareggiata per le ragazze e atlete: mi dispiace e rincresce molto vedere mesi di impegno e duri sacrifici da parte delle ragazze gettati inutilmente al vento, senza la minima considerazione per loro. Ero riuscita a costruire ed infondere un vero spirito di squadra e affiatamento tra loro come è necessario in questo sport, e i risultati si vedono".

Alla protesta pubblica dei genitori ha partecipato anche Andrea Poggianti, candidato sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, insieme ai consiglieri comunali Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano. "Dopo quanto accaduto ci tengo a sottolineare il mio impegno per rendere competitiva la piscina, aprendo la gestione a un socio privato – sottolinea Poggianti –. Serve qualcuno che investa e porti anche qualche competenza di marketing". Intanto dalla società Acquatempra, per voce del suo presidente Alessandro Manetti, ci tengono a tranquillizzare tutte le famiglie delle giovani atlete. "Le ragazze del sincronizzato sono attualmente seguite da due persone: un’allenatrice di grande esperienza, che è laureata in scienze motorie e in possesso del brevetto di Allenatore Capo e un’allenatrice in possesso del brevetto di Aiuto Allenatore. Pertanto, le ragazze sono in ottime mani e potranno continuare a perseguire i loro obiettivi, anche partecipando ai prossimi campionati italiani. Anche oggi pomeriggio (ieri per chi legge) si sono svolti regolarmente gli allenamenti presso la piscina di Fucecchio-Santa Croce e tutte le atlete presenti hanno ritrovato la necessaria serenità e sintonia con le due allenatrici".

Simone Cioni