All’ecocompattatore 1.500 kg di plastica

L’ecocompattatore di Gambassi ha raccolto, nel corso degli ultimi sei mesi del 2024, 1.500 chili di bottiglie e contenitori di plastica che sono stati (o saranno) avviati al riciclo. Lo ha fatto presente nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, non nascondendo soddisfazione per il risultato riscontrato e per l’attenzione mostrata dai cittadini sul tema. Il mese che ha fatto registrare il maggior quantitativo di scarti conferiti è stato lo scorso ottobre, quando i conferimenti da parte della cittadinanza hanno toccato quota 410 chili di materiale. Precedendo in un’ipotetica graduatoria i 350 chili dello scorso luglio e i 250 chili di settembre. Agosto il mese che ha evidenziato invece il minor quantitativo di rifiuti conferiti (90 chili) con i 190 chili di novembre e i 210 di dicembre a completare il quadro.