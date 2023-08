Allarme nella notte, scossa di terremoto. Ecco il parere dell’esperto

Empoli, 27 agosto 2023 – Qualcuno lo ha sentito in maniera lieve, altri raccontano di una specie di boato seguito da un paio di oscillazioni. Qualcun altro ancora non se n’è nemmeno accorto. Quello che i sismografi hanno registrato alle 22.49 di venerdì scorso è però stato un terremoto in piena regola, con epicentro nella zona di Ponte a Elsa, localizzato a 7 chilometri di profondità.

Un sisma di magnitudo 2.0 che non ha fatto registrare danni e che gli esperti definiscono ‘insignificante’, ma che ha comunque fatto sobbalzare sulla sedia chi a quell’ora era ancora sveglio e lo ha avvertito in maniera distinta. Niente che facesse scendere in strada le persone, ma la sensazione non è mai, per niente, piacevole. E come ormai avviene nell’era dei social, molti hanno affidato a Facebook le proprie percezioni: già nella nottata di venerdì, le bacheche degli empolesi hanno cominciato a popolarsi di post nei quali si chiedeva se qualcuno avesse avvertito il terremoto.

Il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha dato immediatamente notizia del sisma, confermando l’epicentro nel Comune di Empoli, la profondità a 7 chilometri e la magnitudo 2.0. "Si è trattato di uno dei tanti eventi che consideriamo ordinari e che si verificano saltuariamente nella zona pre appenninica – commenta il presidente regionale dell’ordine dei geologi, Riccardo Martelli –. Questi terremoti non necessariamente sono collegati a un particolare sciame sismico come ad esempio si verifica nella zona di Impruneta o nel senese".

Nei mesi scorsi, proprio in quelle zone, si erano infatti registrati diversi terremoti di intensità decisamente superiore a quello avvertito a Empoli due giorni fa. Terremoti che erano stati sentiti in maniera distinta anche sul nostro territorio ed in particolare nell’area della Valdelsa. Questo, di magnitudo 2.0, è uno di quelli che di solito restano isolati, anche se gli esperti continuano a monitorare costantemente i movimenti del sottosuolo. Ovviamente, data la scarsa intensità della magnitudo, non solo non si sono verificati danni alle strutture, ma già nella giornata di ieri la discussione sul terremoto si è spenta presto anche sui social.

Tommaso Carmignani