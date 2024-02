Alla scoperta delle piante alimentari

Un ciclo di incontri per scoprire le piante selvatiche alimentare. A organizzarlo è Legambiente Empolese Valdelsa. Il corso che si terrà a marzo si chiama ’Le buone erbe – Alla scoperta delle piante selvatiche alimentari’, articolato in due incontri serali e due uscite sul territorio. Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, una insolita materia prima per la preparazione di piatti sani e tradizionali; il corso, ha come tema il riconoscimento, l’utilizzo e la coltivazione delle piante di uso alimentare e delle piante aromatiche.

Durante gli incontri, tenuti dal dottor Raffaello Corsi (biologo, specializzato in scienza e tecnica delle piante medicinali), si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini e materiale dal vivo. Sono previsti due incontri serali (venerdì 1 e 15 marzo, ore 21-23) al Circolo Arci Casenuove di Empoli e due uscite sul territorio (sabato 9 e 23 marzo, ore 9-12) per il riconoscimento e la raccolta delle piante di uso alimentare in vari ambienti naturali. Il corso è rivolto a massimo 30 partecipanti (numero minimo 20) ed è prevista una quota individuale di iscrizione 40 euro comprensiva dei 4 incontri in calendario e delle dispense didattiche fornite dal relatore. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a [email protected].