Alla biblioteca Perodi al via la due giorni dedicata a Italo Calvino

Una due giorni dedicata a Italo Calvino, attraverso il contributo di docenti e studiosi, ma anche con momenti di lettura ed intrattenimento. Tutto pronto alla biblioteca Perodi di Cerreto Guidi per “Cerreto Guidi racconta Italo Calvino”. L’iniziativa, che si tiene in occasione del centenario della nascita dello scrittore, inizia oggi alle 16.30 con il laboratorio “L’Inventacittà. Le città invisibili”, a cura di Fabrizio Silei. L’artista fiorentino sarà protagonista anche alle 21.30 con “Italo Calvino Maestro di Vita, da Marcovaldo a Lezioni Americane, pagine e storie per vivere meglio”, con gli interventi musicali di Mirco Dimitrio.

Domani alle 9.30 si terranno invece gli interventi di Pietro Baroni, docente e direttore de “I Colloqui Fiorentini”, di Carlo Lapucci, scrittore e saggista, di Anna Maria de Majo, del Gruppo di Servizio per la Letteratura giovanile, di Gennaro Colangelo, esperto di comunicazione e formazione e di Luca Nardini, scrittore. Nel corso della mattinata sono previsti i racconti del gruppo di lettura “Sulle Ali di un Libro”, le letture sceniche dell’attore Emmanuel Casaburi, i brani del raccontastorie Michele Neri e degli attori dell’associazione teatrale La Maschera. Nel pomeriggio spazio a “Favole in musical ”, lettura sonora con Francesca Bianconi e Monia Balsamello e “Fiabe Italiane”, letture giocose a cura di Michele Neri. Le iniziative sono gratuite.