Alessandro Bini, addio al "medico dei bambini": una colonna anche dell’Avis Empoli

Empoli, 29 novembre 2023 – Lutto nella comunità empolese che perde uno dei suoi medici più apprezzati e impegnati anche in ambito sociale. Nella serata di lunedì si è spento, all’età di 83 anni, il dottor Alessandro Bini. Nell’arco della sua vita professionale è stato quello che in passato veniva definito il "medico dei bambini". Bini ha lavorato nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli fino al 2007. E’ stato anche uno dei fondatori dell’Avis Empoli nel dicembre 1966, ricoprendo anche la carica di consigliere. Negli anni ha aiutato l’associazione dei volontari italiani del sangue a crescere e a raggiungere importanti traguardi. "Avis Empoli con il presidente Luciano Ramazzotti e il consiglio, si stringe con affetto alla famiglia". Nel 2008 il dottor Bini ha fondato un’altra associazione, quella dei Cittadini per la Salute, che ha fatto crescere nel tempo grazie alla sua volontà e tenacia. Il dottore ha organizzato incontri per la cittadinanza e per le scuole, facendo di quest’ultima associazione uno strumento al servizio di tutti. Numerose le iniziative con incontri divulgativi e di approfondimento di tematiche volte a questo fine. Oltre che dal punto di vista professionale, Bini era apprezzato ancor più dal lato umano. "Lavorare con lui era sempre stimolante", dicono in molti. Una caratteristica del dottor Bini, infatti, era quella di saper coinvolgere le persone, facendole sentire parte integrante della organizzazione e delle attività che di volta in volta venivano svolte nel campo dell’associazionismo.

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Poggianti, lo ricorda come "un grande uomo, un medico appassionato, un empolese che ha amato la sua città. Per molte volte candidato a Empoli nelle liste di Alleanza Nazionale prima e del Popolo della Libertà dopo". Il cordoglio del sindaco Brenda Barnini: "Un grande dispiacere per tutta la nostra comunità. In questi anni ho avuto il piacere di confrontarmi con lui molte volte e di condividere l’impegno a favore della salute pubblica". Il dottor Bini lascia la moglie Siriana, i figli Lucilla e Andrea, e i cari nipoti. Questa mattina alle 10 si terrà il funerale nella chiesa di San Giovanni Evangelista.