Alcol e libri Ladra in azione alla Coop, arrestata

Furto aggravato. Questa l’accusa con la quale i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Empoli hanno arrestato in flagranza una donna di 60 anni, originaria della provincia di Pisa, per il colpo messo a segno al negozio Coop di via Sanzio. Vista la ladra è scattato l’allarme con richiesta di intervento effettuato con una chiamata al 112, da parte del personale addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che aveva segnalato – da quanto abbiamo appreso – una cliente che, dopo aver varcato le uscite, cercava di allontanarsi senza pagare la merce. Da qui l’invio immediato di una pattuglia di militari dell’Arma.

I carabinieri, giunti sul posto e identificata la donna, hanno accertato la presenza nella borsa della 60enne di alcuni beni che la stessa aveva asportato, per un totale di oltre 80 euro, tra cui una bottiglia di alcol etilico, una di acqua tonica ed un libro. La donna è stata quindi tratta in arresto in flagranza di reato per furto aggravato ed a conclusione delle incombenze di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, condotta nell’aula penale del tribunale di Firenze per la convalida dell’arresto.

I grandi magazzini restano dunque nel mirino dei ladri. E negli ultimi mesi gli episodi non sono mancati. Ricordiamo, a questo proposito i fatti che hanno riguardato Conad. Poche settimane fa i poliziotti del commissariato di Empoli hanno bloccato il 30enne dell’Est Europa che aveva riempito lo zaino all’inverosimile, arraffando di scaffale e scaffale con una certa nonchalance al Conad city di piazza del Popolo. Stesso soggetto – era emerso : che pochi giorni prima aveva tentato di fare la spesa gratis all’altro negozio di Ponzano. Scattato l’allarme la volante del Commissariato di Empoli arrivò sul posto in un baleno, preceduta addirittura da due poliziotti in borghese, e fermarono il soggetto.

In estate invece venne preso il ladro che aveva rubato all’interno del punto vendita Conad di via Tinto di Battifolle. L’uomo fermato da una poliziotta fuori servizio era un 37enne originario delle isole Mauritius. Il soggetto tra le corsie del minimarket aveva iniziato a nascondere diversi barattoli di cioccolata all’interno di un zaino. L’azione fu notata dal vigilante che invitò il 37enne a riporre la merce al proprio posto ma ottenne di essere spintonato dal ladro. La scena, però, non sfuggì agli occhi di una poliziotta del commissariato di Empoli che in quel momento si trovata all’interno del punto vendita e intervenne.