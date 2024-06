Al via un intervento di canalizzazione dell’illuminazione pubblica

Ancora un cantiere. Stavolta importante per la rete della pubblica illuminazione. Per consentire i lavori di canalizzazione il tratto arginale di via della Concia, compreso tra via di Saettino e via Papa Giovanni XXIII, resterà chiuso al traffico da oggi al 21 giugno prossimo. L’accesso al tratto interdetto – spiega una nota dell’amministrazione comunale – sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso che potranno entrare in via della Concia da piazza Salvo d’Acquisto - via Roma - via Carlo Alberto dalla Chiesa. L’accesso sarà regolato da segnaletica con diritto di precedenza a vista. Allo stesos tempo è in svolgimento un intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada in via Ramoni e via Casabianca: in questo caso il cambio di viabilità proseguirà fino al 14 giugno.

Modifiche alla cricolazione anche per permettere un intervento in corrispondenza del civico 2 di via Ramoni, da oggi fino al 31 luglio.