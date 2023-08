Al via la sfida virtuale fra i nove finalisti

MONTELUPO FIORENTINO

In attesa della premiazione del 7 settembre al Mmab di Montelupo in occasione della serata presentata dall’attrice Anna Meacci (nella foto), i 9 finalisti del Premio Letterario nazionale “Il pane e le rose“ sono pronti a sfidarsi a suon di ’like’. Da lunedì, infatti, prenderà il via il “Social Incipit Contest“, la sfida virtuale già proposta lo scorso anno in cui i 9 finalisti dovranno catturare il pubblico social con un assaggio dei loro racconti. L’incipit di ciascuno è pubblicato sul sito del Mmab e per votare il preferito basterà consultare da lunedì la pagina Instagram del Mmab stesso, partecipando ai sondaggi nelle “storie“. La sfida si articolerà in diverse giornate.

Gli sfidanti, (ordinati alfabeticamente), saranno divisi in tre diversi round: il 28 agosto toccherà a Fabio Banfo con “La Vacca di Neve“, Vilma Bertagna con “Abeba“ e Vincenzo Cipriani con “Rosso come il fuoco“; il 29 sarà la volta di Rosario Comizzoli con “Il funerale del Diavolo“, Maria Catena Mancuso con “Il colloquio“ e Alessio Morelli con “Cronistoria del tempo libero“, mentre il 30 agosto spazio a Marco Pagli con “Deserto“, Vladimir Palatrasio con “Giovedì“ e Sandra Puccini con “L’ultima lezione“. Infine giovedì 31 agosto saranno svelati i 3 preferiti, i quali si contenderanno il titolo finale il 5 settembre. Il vincitore sarà premiato durante la cerimonia del 7 settembre. In palio ci sono alcuni libri selezionati e offerti dal Mmab.