Al via gli interventi per piazza Amendola: conclusione a fine maggio

Al via lunedì il cantiere che restituirà all’antico splendore piazza Amendola. Un lavoro che richiederà alcuni cambiamenti di viabilità sui quali il Comune si è già confrontato con i residenti della zona. A partire dalle 8, e fino al prossimo 31 maggio, sarà in vigore il divieto di sosta nelle aree di piazza Amendola interessate dal cantiere. La riqualificazione della piazza costerà circa 350mila euro. Anche questa operazione è stata resa possibile da fondi Pnrr. L’operazione – nell’intenzione dell’amministrazione – chiude il cerchio della riqualificazione urbana e paesaggistica del centro, il "cuore" della città per migliorarne la qualità ambientale, economica e sociale: una piazza restituita alla sua bellezza e più funzionale potrà infatti, anche incentivare l’arrivo di nuovi esercizi commerciali. La piazza sarà interamente riqualificata e anche il numero dei posti auto non subirà variazioni significative. La piazza sarà ripavimentata parte in travertino e parte con asfalto architettonico.