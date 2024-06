Al "Giugno Tinaiese" c’è il karaoke

Escursioni, mostre e tante musica accompagneranno ancora una volta le serate sulla terrazza sull’Arno del "Giugno Tinaiese", dieci appuntamenti lungo tutto questo mese organizzati dal Circolo Arci La Tinaia. Si parte domani sera alla 19.30 con apericena e karaoke, formula che sarà ripetuta per tutti i venerdì del mese, alternando concerti live (il 14 la Band Masmerize e il 28 le Pande Gialle) ad un’altra serata karaoke (il 21). Due, invece, le mostre fotografiche previste, sempre anticipate da un aperitivo con pizza e panini. La prima mercoledì prossimo, intitolata "Di qua e di là d’Arno", a cura di Marzio Cresci. Foto, aneddoti e storie tra le due comunità sull’Arno di Limite e La Tinaia. La seconda martedì 18, dal titolo "Dall’Africa all’Italia". Due anche le passeggiate, entrambe di mattina: prima quella del 16 giugno all’Oasi di Arnovecchio e la domenica successiva la "Passeggiata all’inferno". Sabato 22 alle 21, invece, saranno ospiti Franco Masoni Benedetti e gli Aleggio per un omaggio alla città di Empoli con "Storie e stornelli", mentre martedì alla stessa ora serata dedicata alla storia del ciclismo empolese. Per tutti gli appassionati di giochi di carte, infine, da segnare la data del 16 giugno con il torneo di burraco. Per le prenotazioni chiamare i numeri di telefono 347 1871995 (Luciano) e 366 8084515 (Andrea).