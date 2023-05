Al Circolo di Corniola si festeggiano i 30 anni della Dama di Birra

Ha preso il via al Circolo Arci di Corniola la 30esima edizione della Dama di Birra. Dopo il debutto di ieri sera con il concerto dei Meganoidi, stasera sarà la volta della serata “Afro night“. Sul palco Pery, Luca T e Fattori. Domani, invece, chiusura con il concerto dei Los3Saltos, seguito dal Dj set di Duccio Dj a suon di rock. Oltre agli spettacoli musicali, naturalmente il clou della festa è rappresentato dalla birra e dalle classiche sfide al gioco della dama con pedine bevibili.

Per permettere l’evento sono necessarie alcune modifiche alla sosta e al transito dalle 19 di oggi, domani e domenica alle ore 1.30 dei giorni 26, 27, 28 e 29 maggio. I provvedimenti interessano via di Corniola, tratto compreso fra le intersezioni con via del Terrafino e via delle Poggiole, dove è previsto il divieto di transito, via di Corniola, lato destro del tratto compreso fra le intersezioni con via del Terrafino e via delle Poggiole e il tratto compreso fra il civico 29 e il civico 87, dove è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, e via del Terrafino, nel tratto compreso fra le intersezioni con via di Corniola e via di Carraia, che sarà a senso unico.