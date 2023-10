Agostiniani. Maxi cantiere a Empoli. Opere al via

Un’operazione da 400mila euro per l’adeguamento della climatizzazione e alla normativa antincendio dell’ex Convento degli Agostiniani. Si tratta di un intervento – iniziato ieri – che permetterà di dotare i locali di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo, completando di fatto la struttura per l’utilizzo dei locali della biblioteca. L’intervento di climatizzazione riguarda piano terra, primo e secondo piano dell’immobile con ingresso da via dei Neri. Sono interessati al piano terra, fra l’altro, il Cenacolo degli Agostiniani, al primo piano la sala di lettura e i loggiati e, al secondo piano, l’area uffici. Indicativamente si tratta di 15 locali per circa 300 metri quadrati di superficie e saranno installate trenta unità interne per la climatizzazione. Invece, i lavori relativi all’adeguamento alla normativa antincendio interessano l’intero complesso, dal piano terra al terzo piano e prevedono l’installazione fra l’altro di undici idranti e di ventitré estintori a polvere. I tempi previsti per l’esecuzione dei lavori sono di quattro mesi, l’obiettivo è di completare l’intervento quanto prima così da restituire il più velocemente possibile i locali alla loro regolare fruizione.

Con il via ai lavori, il servizio di prestito librario, relativamente ai volumi depositati sugli scaffali, imballati e sigillati, nella zona di cantiere, non subirà alcuna interruzione: le richieste degli utenti saranno prese in carico e smaltite nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui il libro richiesto da un utente sia fra quelli presenti in area cantiere, l’operatore verificherà se il titolo è presente in un’altra biblioteca della rete Rea.Net o in una biblioteca del sistema e ne effettuerà la richiesta di prestito.