Aggredita e scippata. Rincorre il ladro e filma la fuga: "Gridavo ma nessuno è intervenuto"

Empoli, 5 ottobre 2023 – L’ha aggredita in una zona frequenta, vicino alle scuole, strappandole dal collo una catenina d’oro per poi darsela a gambe levate. La vittima dello scippo però non si è arresa e ha reagito, cominciando a correre per acciuffare il ladro. Ma l’uomo era già lontano con il suo bottino. La scena è stata filmata e condivisa sui social dalla giovane che ha subìto il furto, mentre si trovava in centro a Empoli ieri mattina. E’ stata lei stessa a raccontare quanto accaduto, divulgando i video girati col suo telefonino durante la fuga del ladro. Il fatto è accaduto alle 8,10 della mattina in via Cavour, davanti al bar Bini. "Sono stata aggredita e derubata in mezzo alla gente - racconta la donna, riportando l’attenzione sulla questione degrado e sicurezza in centro storico - Ho rincorso l’uomo gridandogli dietro, ma nessuno è intervenuto".

Nelle immagini, ora al vaglio della Polizia che sta anche analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza - si vede un giovane di alta statura, con indosso un berretto bianco, farsi largo tra i passanti per poi allontanarsi verso piazza Matteotti. La donna ha sporto denuncia al Commissariato di piazza Gramsci dopo aver chiesto aiuto alle persone incrociate in strada per bloccare il malvivente. Nel frattempo il passaparola su Facebook ha innescato un dibattito durante il quale qualcuno giura di aver riconosciuto, proprio in quelle immagini, il malvivente. "E’ il solito che sempre in via Cavour mi ha rubato la bici un mese fa. Purtroppo - dice un utente - intervenire con questi soggetti può essere pericoloso".