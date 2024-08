Aggressione nel parcheggio. Arrestato il responsabile rincorso dai residenti

EMPOLI

Era fuggito scalzo tra i palazzi di via dei Cappuccini, perché aveva perso le ciabatte, dopo aver aggredito nel parcheggio di via Gianbattista Vico, intorno alle 13.30, un’infermiera uscita dal lavoro. La fuga del balordo però è durata poco. L’uomo, che in un primo momento era stato rincorso anche dal segretario del Pd di Empoli Fabio Barsottini e dal dipendente della Misericordia Marco Mainardi, è stato acciuffato dal personale della Polfer in zona stazione. A quanto appreso il malvivente, con problemi di tossicodipendenza, è stato rintracciato circa un’ora dopo l’aggressione. Alla vista degli agenti ha tentato un’altra fuga, ma invano. Alla fine è stato bloccato e arrestato.

Si tratta di un cittadino nordafricano sulla trentina sul quale penderebbe anche un decreto di espulsione. Questa mattina è previsto il processo per direttissima. Il malvivente, a quanto ricostruito, ha aggredito la donna mentre questa stava andando a riprendere la propria auto nel parcheggio poco distante dal luogo di lavoro. Prima ha tentato di tirarla fuori dall’abitacolo per rubarle la borsa. L’operatrice sanitaria però ha opposto resistenza. Lo sconosciuto a quel punto ha iniziato a colpirla con vari pugni e a prendere il suo posto al volante. Ha provato ad uscire dal parcheggio ma ha sbattuto su un’altra vettura e non è riuscito a ripartire. La vittima nel frattempo continuava a trattenerlo e ad urlare. Sono state proprio le grida a richiamare l’attenzione dei residenti che sono scesi in strada e sono corsi in aiuto della donna cercando di bloccare l’aggressore che in un primo momento era riuscito a fuggire. Una fuga terminata appena un’ora dopo.

Irene Puccioni