Castelfiorentino, sfondano la porta a calci e massacrano di botte un ragazzo

Castelfiorentino (Firenze), 28 luglio 2022 - Scene da Arancia meccanica, quelle avvenute a Castefiorentino lo scorso 29 giugno. Due rivali in amore si erano presentati a casa di un ragazzo la mattina, gli avevano sfondato la porta di casa a calci, con rabbia e violenza, e con ancora più rabbia e violenza erano entrati dentro e lo avevano massacrato di botte, calci e pugni che sembravano non finire più. Vittima un 22enne: all'ospedale San Giuseppe di Empoli, gli è stato riscontrato "escoriazioni a livello frontale, degli avambracci, della scapola destra e dell’orecchio sinistro.

Ora finalmente i carabinieri di Castelfiorentino, cui il ragazzo aveva denunciato tutto, hanno arrestato gli aggressori: sono due 19enni, anch'essi di Castelfiorentino, che sono finiti ai domiciliari nel pomeriggio dell'altro ieri, mercoledì 26 luglio, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.

I due erano già stati denunciati in stato di libertà lo scorso 12 luglio per violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Poi dalle indagini è risultato che il motivo scatenante erano questioni sentimentali, ed è stato richiesto dalla procura della Repubblica di Firenze di disporre la misura cautelare. Tutte le responsabilità effettive, però si stabiliranno nel processo.