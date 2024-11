Aggredisce i carabinieri e tenta di sottrargli la pistola: arrestato

Certaldo (Firenze), 16 novembre 2024 – Ha aggredito due carabinieri in servizio, tentando anche di sottrargli la pistola. E’ successo in pieno centro a Certaldo ed il protagonista della vicenda è un 30enne di origine pakistana. I due militari, rimasti lievemente feriti, sono stati trasportati in ospedale.

L’aggressore, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, alla vista dell'auto dei carabinieri avrebbe tentato di aprire la portiera della loro macchina. E' nata così una colluttazione nella quale l'uomo avrebbe tentato di prendere la pistola a uno dei militari, senza riuscirci. L'uomo è stato bloccato ed arrestato. I due carabinieri sono rimasti feriti lievemente, ad avere la peggio una donna carabiniere che ha riportato contusioni ed escoriazioni.

Il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli ha espresso solidarietà: "Siamo vicini" alla donna carabiniere "rimasta lievemente ferita nello svolgimento della sua attività. Confidiamo che venga sanzionato l'autore dell'aggressione, per far sì che quanto accaduto non si ripeta. Grazie all'Arma dei carabinieri per il suo lavoro e la sua presenza".