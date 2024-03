Agevolazioni per la Taric. Via alle richieste

Riduzioni tariffarie per la tassa sui rifiuti per le famiglie in difficoltà. Anche per il 2024 il Comune di Empoli ha confermato le agevolazioni a favore delle famiglie per il pagamento della Taric, la nuova tariffa corrispettiva in vigore dallo scorso anno. Gli sconti sono destinati agli utenti in base ai livelli Isee, entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno. Nello specifico, per le famiglie con Isee fino a 5mila euro, è prevista l’esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata solo alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero. Per le famiglie con Isee tra 5mila e 10mila euro, è prevista invece una riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che a quella variabile.

Gli utenti possono presentare richiesta di agevolazione a partire da venerdì scorso e hanno tempo fino alla mezzanotte del 15 settembre 2024, come ultimo termine. Le domande presentate in data successiva saranno escluse dal beneficio. Il bando con le modalità di concessione dell’agevolazione e di formazione della graduatoria, oltre al modello da compilare per fare domanda, possono essere consultati sul sito web del Comune.