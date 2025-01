Addio all’ex assessore Talini: "Si è sempre speso per la città"

Un improvviso malore, da quanto abbiamo appreso, si è portato Massimo Talini a soli 65 anni, uomo di cultura, già in passato assessore comunale e portatore di tante istanze di solidarietà. La notizia ha sconvolto la comunità di Ponte a Cappiano dove viveva e Fucecchio. I funerali si svolgeranno sabato alle 10.30 nella sua abitazione in via Colombo 246, poi direttamente al cimitero dove riposa suo fratello Florio che è stato sindaco della città. Anche Massimo Talini partecipò alle primarie del 2014 sulle orme del fratello, dopo essere stato assessore comunale al commercio.

La sindaca Emma Donnini e l’amministrazione di Fucecchio si stringono alla famiglia di Talini, amministratore della città nel secondo mandato del sindaco Claudio Toni (2009-2014), consigliere comunale e segretario del Partito Democratico. "Il suo impegno politico non si è tuttavia limitato alle funzioni istituzionali – spiega una nota –. Massimo si è sempre speso per la nostra comunità, prestando con generosità la propria intelligenza ad associazioni attive nel sociale e nell’accoglienza, facendosi portavoce di un sistema partecipativo e aperto all’ascolto".

"Sognava una Fucecchio sempre più accogliente, resa ricca dalla diversità, una città votata alla pace, ed ha speso la propria vita impegnandosi per questi obiettivi – si legge nella nota del municipio – . Per tutto questo, lascia un ricordo indelebile nell’intera amministrazione comunale, che si stringe a tutta la famiglia". Anche il senatore Dario Parrini è profondamente colpito dalla scomparsa di Talini: "Perdiamo una persona con qualità notevoli che ha messo al servizio della comunità una passione politica e sociale forte e bella".

C. B.