Addio all’artista Malquori. Esponente della Pop art

Si è spento all’età di 95 anni Roberto Malquori. Nato a Castelfiorentino nel 1929, è stato uno dei massimi esponenti della pop art italiana, ottenendo a partire dagli anni ‘60 riconoscimenti tanto nazionali, quanto internazionali. Dagli anni ‘70 viveva a Firenze, ma di tanto in tanto amava ritornare nel suo paese natio dove la famiglia aveva gestito un albergo. Dopo la sua prima mostra personale, nell’aprile del 1964 alla Galleria L’Indiano di Firenze, Malquori aveva visitato la Biennale di Venezia dove aveva avuto modo di verificare che il proprio lavoro era in sintonia con le opere di Robert Rauschenberg e Jasper Johns esponenti di primo piano della Pop Art americana. Molti castellani non più giovanissimi di lui hanno ricordi molto nitidi. "Negli anni ‘60, spesso, nell’albergo di famiglia, era animatore e promotore di numerose discussioni sull’arte, sulla storia dell’arte e sulle tendenze artistiche contemporanee. Era già un artista di rango".