Addio a Sussi. L’inventore di TV4 Valdelsa

"Ci mancherà enormemente, e spero che Castello trovi il modo di ricordare in maniera degna uno dei suoi figli più straordinari". E’ così che l’ex-sindaco Alessio Falorni ha salutato Mario Sussi, andatosene ieri a 70 anni. E tanti, in attesa di potergli tributare un ultimo saluto quando saranno fissate e celebrate le esequie, si sono uniti sui social ad un abbraccio ideale al figlio ed alla moglie.

Da ingegnere, Sussi era il responsabile da anni del sistema di collegamento telematico di Snai, anche se a Castello il suo nome era in primis legato a TV4 Valdelsa, l’emittente della quale fu uno degli ideatori. Una passione per le telecomunicazioni nata quando da bambino il padre Raffaello, meccanico, gli portava a casa radioline, componenti meccanici ed elettronici: lui si divertiva a smontare e rimontare tutto, dando prova di un talento notevole.

"Per me è stato un amico vero, di quelle anime a cui ci lega un filo che va ben oltre le generazioni. Posso dire una cosa che credo non troverà smentite da nessuno che lo abbia davvero conosciuto: Mario era un genio, nel suo campo – ha concluso Falorni, nel porgere le condoglianze ai familiari - a questa sua genialità, oltre ad un temperamento che io adoravo ma lo rendeva senza dubbio "non per tutti", erano legati i suoi successi professionali ma anche alcuni aneddoti straordinari che hanno attraversato la storia di Castelfiorentino. Sarà bello ripercorrerli assieme agli amici di sempre, per dar conto di una figura unica come lui era. Alla sua famiglia, in particolare a suo figlio e a sua moglie, vanno le condoglianze più sentite".