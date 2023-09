Addio a Poli, punto di riferimento a Certaldo: Una vita tra politica e cultura

Due passioni: la politica e la cultura. Entrambe portate avanti pensando sempre agli altri. E’ per questo che la scomparsa di Primo Poli, avvenuta venerdì nella Rsa Villa Serena di Montaione, all’età di 88 anni, lascia un grande vuoto nella comunità di Certaldo e non solo. Poli, nato in una famiglia di mezzadri, si è avvicinato alla politica molto presto. Giovanissimo è stato segretario della Fgci, del Pci di Certaldo e dell’Empolese Valdelsa, ricoprendo incarichi istituzionali di rilievo come la carica di vice sindaco di Certaldo negli anni settanta e segretario di zona del Partito comunista italiano. Anche quando non ha avuto più incarichi ufficiali, ha continuato il suo profondo impegno politico che lo ha accompagnato fino alla fine. E’ stato uno dei principali attivisti per la realizzazione della piscina a Certaldo e si è speso molto in materia di edilizia popolare. Primo Poli è stato anche un visionario, promotore di iniziative culturali, in collaborazione con le amministrazioni locali, l’Arci e altri enti.

Dal 1980 al 1983 ha allestito e curato la programmazione del famoso Teatro Tenda di Certaldo dove si sono esibiti attori e cantanti di livello nazionale. Il Teatro Tenda diventò un riferimento culturale per l’intera zona realizzando tanti spettacoli tra cui quelli di Edoardo De Filippo, Carmelo Bene e Roberto Benigni. A fine anni Ottanta, Poli ha diretto anche la libreria Rinascita di Empoli organizzando importanti presentazioni di libri. Sposato con Ferdinanda Porcu, lascia due figli Gian Carlo e Sergio. Per rendergli l’ultimo omaggio, la salma è esposta alla cappella mortuaria dell’ospedale di Empoli anche oggi dalle 8 alle 19. Il funerale in forma civile si svolgerà domani alle 15 al cimitero comunale di Certaldo. "La salma sarà avvolta nella bandiera storica del partito comunista italiano con sopra un cuscino di garofani rossi", svela il figlio.