Acque apre i cantieri per nuovi allacci e tubatore. Cambia la viabilità per giorni: ecco la mappa

Con il mese di febbraio iniziato da poco più di una settimana, sono già stati programmati una serie di interventi sulla rete idrica da parte di Acque che comporteranno alcune modifiche alla viabilità. A partire dal prossimo lunedì, gli operai effettueranno una serie di lavori di risanamento delle tubature e degli allacci, oltre all’istallazione di pozzetto con chiusura a terra, in via delle Campane: sino al 22 febbraio prossimo, l’accesso ai veicoli sarà consentito in regime di senso unico alternato. Un cantiere che si aggiunge a quello previsto in via Gramsci, in via Fermi ed in via Galilei: dallo scorso lunedì, anche in queste tre strade vige il senso unico alternato per consentire il completamento di una serie di opere di sostituzione della condotta idrica e di realizzazione nuovi allacci. Per un provvedimento che, in questo caso specifico, sarà valido sino alle 18 del 16 giugno prossimo.