Acqua sprecata: "Perdita aperta da due settimane"

"C’è una perdita d’acqua che sta andando avanti da quindici giorni. Io e altri residenti abbiamo più volte segnalato il problema ad Acque, ma al momento non abbiamo ricevuto riscontri. Ci auguriamo che a breve possano esserci novità positive". A segnalare la criticità riscontrata nella zona di Bobolino è Adriana Paoli, una cittadina residente nell’area. La perdita in questione si è verificata poco più di due settimane fa in via Botinaccio e ad accorgersene per primi sono stati alcuni residenti. "Personalmente, ne sono venuta a conoscenza dalla chat comune su WhatsApp che qui a Bobolino abbiamo creato anche a seguito di alcuni furti – ha proseguito Paoli – ho avuto modo di riscontrare di persona la presenza della perdita in questione. Ho quindi provveduto a segnalarla ad Acque e lo stesso hanno fatto a quanto ne so anche altre persone. Non si tratta di una perdita interna alle abitazioni, ma non per questo deve a nostro avviso passare in secondo piano. Tanto più che le istituzioni e la stessa Acque, giustamente, ribadiscono spesso l’importanza del non sprecare la risorsa idrica".

La perdita interesserebbe indirettamente circa dieci nuclei familiari che vivono nei paraggi. "In questa volta si sono verificate più volte rotture alle tubature nel corso degli anni, soprattutto in estate – ha concluso Paoli – dopo ogni segnalazione da parte nostra, Acque ha ad ogni modo sempre inviato gli addetti ad effettuare i lavori di riparazioni che avevamo richiesto. Siamo certi del fatto che lo faranno anche stavolta, ma ci auguriamo che lo facciano il prima possibile".