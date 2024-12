"abbattere le barriere"

"Lo sport deve essere per tutti – dichiara Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli – ogni barriera può essere superata e il mondo del calcio deve far di tutto per abbatterle. Nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ci tengo a sensibilizzare ancora una volta sui temi dell’inclusione e

dell’abbattimento di ogni tipo di barriera. Colgo l’occasione per ringraziare il Milan per la

bellissima giornata che ha fatto trascorrere alla nostra squadra Special: i ragazzi hanno visitato Casa Milan, sono poi scesi sul terreno di gioco di San Siro prima della partita e uno di loro ha avuto la possibilità di entrare in campo con uno dei capitani come da iniziativa di Lega. Con la nostra società da alcuni anni stiamo portando avanti con orgoglio un camp estivo dedicato a ragazze

e ragazzi diversamente abili, regalando loro una settimana di sport e divertimento nel nostro Centro Sportivo di Monteboro. Ma è solo un piccolo passo affinché il calcio possa essere davvero di tutti e senza barriere".