Abbandono rifiuti in aumento, ma cresce il numero dei controlli: in un anno 14mila euro di multe

Empolese Valdelsa, 16 marzo 2024 – L’ultima maxi operazione in ordine di tempo (siamo al mese scorso) a destare indignazione è stata la rimozione di 150 tonnellate di rifiuti nella campagna tra via Viaccia, via di Mezzo e via Piovola.

Furgoni e amianto, carcasse di auto e vernici, materassi e scarti edili. Ma il 2023 non è certo stato un anno da premiare sul fronte della salvaguardia ambientale. Lo dicono i numeri, che danno la misura del fenomeno abbandoni. Il contrasto al degrado è una lotta senza fine? E allora ecco che aumentano i controlli. Così è stato nell’anno che si ci lasciamo alle spalle, 365 giorni di lavoro ininterrotto per gli ispettori ambientali di Alia Multiutility.

Stando al bilancio delle attività messe in campo nell’Empolese Valdelsa, sono stati 3.131 i controlli effettuati su 5.267 rifiuti ispezionati, con 153 sanzioni elevate per un controvalore totale di 13.810 euro e 21 segnalazioni inviate alla Polizia Municipale.

A coordinare le operazioni, una squadra di 36 ispettori ambientali di Alia, che hanno fra i propri compiti principali proprio quello di verificare la correttezza dei conferimenti ed il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti ‘porta a porta’. Ispezionano sacchi e materiali abbandonati così da rintracciare i responsabili e procedere a multarli, oltre a segnalare alla polizia giudiziaria abbandoni di rifiuti speciali compiuti dalle attività produttive, veri e propri reati che hanno risvolti penali. Gli ispettori svolgono, inoltre, controlli e verifiche a seguito di segnalazioni pervenute dalle amministrazioni comunali.

A proposito di segnalazioni, analizzando la tendenza degli ultimi due anni è emerso un incremento importante (+275%), segno di una complessiva crescita anche della collaborazione prestata dai cittadini. Cittadini sentinelle sempre più sensibilizzati (anche tramite associazioni locali) e impegnati nella lotta quotidiana agli abbandoni dei rifiuti. In crescita, dunque, le segnalazioni e di conseguenza i controlli, dal 2022 aumentati del 33%.

Un trend in positivo che guarda anche alle sanzioni (14 in più) e delle segnalazioni alla Polizia municipale (13 in più). "La continuità e la capillarità dei controlli dei nostri ispettori ambientali contribuisce senza dubbio a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, veicolando sempre di più la cultura della legalità e stimolando il senso di responsabilità dei cittadini - commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility - L’incremento del numero dei controlli rappresenta un valore aggiunto per Alia, che vede crescere i rifiuti raccolti correttamente in maniera differenziata ed è chiamata a minori interventi per abbandoni e pulizie straordinarie".

Fra le irregolarità riscontrate più di frequente nei Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino, l’errato conferimento dei rifiuti e l’abbandono di questi fuori dai contenitori. Non si differenzia e si utilizzano impropriamente i cestini, senza contare l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non viene richiesto come dovrebbe il ritiro gratuito a domicilio.

Abbandoni in serie? Si ricorderà, tra gli episodi più significativi del 2023, lo svuota cantine che, servendo più clienti, aveva scaricato circa 30 metri cubi di materiale, su tre punti distinti del territorio. Il report di Alia (facendo riferimento ad episodi accaduti a Avane e Ponzano) cerchia di rosso anche altri importanti abbandoni: uno proveniente dallo sgombero di un appartamento di edilizia popolare di Pisa e l’altro riguardante scatolame di aiuti alimentari destinati ai bisognosi. Tutte violazioni ricollegate al territorio empolese.

Ylenia Cecchetti