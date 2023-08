A veglia sulle Aie di Montespertoli anche a Ferragosto

MONTESPERTOLI

Aie, cortili e cantine sono sempre aperte. Dai taglieri di salumi abbinati ad un buon calice di vino, alle degustazioni di prodotti a chilometro zero, l’estate si fa sull’aia delle aziende del territorio. Prosegue fino al 5 settembre "A veglia sulle Aie di Montespertoli", ogni settimana, una location nuova. Aziende agricole ed agrituristiche di Montespertoli a rotazione aprono le loro porte offrendo un bicchiere di vino e un assaggio di ottimi prodotti di filiera, organizzando laboratori sui mestieri agricoli, incontri, passeggiate e attività per i più piccoli. La manifestazione si sposta in questi giorni al Podere Paglieri, dove farà tappa fino a Ferragosto. In questo piccolo podere incantato tra le colline del Chianti, gestito da generazioni dalla famiglia Pellizzari, il visitatore potrà godere del paesaggio, passeggiare e cucinarsi le migliori carni della macelleria di famiglia sui maxi bracieri sparsi tra i campi, degustando vini biologici. Si potrà anche visitare l’esposizione di "Peperoncini piccanti di Beppe": un mercatino a favore del centro di recupero animali selvaggi Semia. Tutti i giorni, grigliata fai da te, degustazione e merende. Il 15 agosto alle 21,30 anche intrattenimento musicale con i "Confusion Social Club". Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. La struttura si trova a Polvereto. Per info, costi e prenotazioni rivolgersi al 333 7127734 o scrivere all’indirizzo mail [email protected]