A tutto teatro 24 spettacoli fino a maggio

CASTELFIORENTINO

Ventidue spettacoli più due fuori cartellone, da questo mese di novembre fino a maggio 2025 daranno vita alla nuova stagione di prosa (e non solo) del Teatro Regina Margherita di Marcialla, che prenderà il via proprio nel prossimo fine settimana. "Dal passato alla contemporaneità, il teatro è uno specchio di vita che ritorna e si rigenera – affermano gli organizzatori dell’associazione culturale Marcialla –. Il teatro rinasce ogni volta nello spirito dei cittadini che lo coltivano come fucina creativa in un costante dialogo con il territorio, l’ambiente, il tessuto urbano e sociale". Ci saranno anche spettacoli ed ospiti di elevato spessore tra gli appuntamenti divisi in cinque sezioni: teatro contemporaneo e popolare toscano, teatro ragazzi, Jazz & Wine, musica dal vivo, teatro a km zero.

Si parte, come detto, sabato prossimo alle 21.30 (replica domenica alle 17) con la nuova co-produzione di Teatro Riflesso e Teatro Regina Margherita, "Dracula". Le atmosfere gotiche del classico di Bram Stocker in una nuova esperienza visiva e sonora con Valentina Paoletti, Alessio Buti, Irene Biancalani, Mirko Batoni e Filippo Giachini, con la regia di Alessandro Scavone, autore anche dell’adattamento teatrale insieme a Francesco Mattonai. Lo spettacolo, nato da un’idea del collettivo artistico formato da Alessandro Scavone, Valentina Paoletti, Filippo Giachini, Italo Pecoretti, Francesco Mattonai e Sara Innocenti, parla di un antico male che si risveglia: l’ombra di Dracula, figura leggendaria e misteriosa, aleggia nell’atmosfera. La stabilità mentale diventa una chimera, la vita delle persone è messa a repentaglio, pochi riescono a rimanere integri. Tra intrighi e misteri, il suono del gong, ritmico e inquietante, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso l’inquietudine e il mistero.

Per questo debutto il Teatro Regina Margherita propone la formula spettacolo più apericena in collaborazione con "La Botteguccia di Marcialla" (richiesta la prenotazione al numero di telefono 393 829 5008).