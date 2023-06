A tutta birra Le rassegne del week-end

Le birre artigianali, spesso accompagnate da street-food e panini riccamente farciti, sono le indiscusse protagoniste di questo e del prossimo fine settimana a Certaldo ed Empoli per quanto riguarda il settore gourmet. A Empoli, in piazza Matteotti, si svolge oggi, per poi riprendere nel corso del prossimo week-end e concludersi il 2 luglio, l’evento “Empoli Beer Fest”, che è stato organizzato dall’associazione Centro Storico in collaborazione con Confesercenti Empoli e Food Festival e patrocinato dal Comune di Empoli. Dieci giorni di divertimento, musica dal vivo, birra artigianale, appunto, e street food. Gli stand sono aperti dalle 17 e il divertimento è assicurato, perché oltre a poter degustare le birre artigianali che costituiscono il ’cuore’ della festa, sono previsti anche un’area giochi attrezzata e dedicata ai bambini, un piccolo mercatino dell’artigianato, oltre live music e dj set.

Continua “Certaldo in Fermento“ la rassegna che propone eventi di musica dal vivo abbinati a degustazioni di birra artigianale e buon cibo. Il cartellone degli spettacoli oggi prevede l’esibizione, a partire dalle 21, di “Lapsus“ con a a seguire il “Blue Sugar Tribute Band Zucchero“. Mercoledì 28 giugno, sempre dalle 21, ci sarà spazio per “Vhs 90“ che lasceranno poi il palcoscenico a “Queen Vision Tribute Band Queen“. Giovedì 29 giugno sarà la volta di “The Moonshine“, seguiti da “Need of Green Tribute Band Green Day“ e poi il 30 giugno tutta l’attenzione sarà per l’esibizione degli “Eiffel 65“.

Nel fine settimana conclusivo dell’evento, sono previste le esibizioni dei “Rebel Idol Tribute Band Billy Idol“ e a seguire dei “Mode Inside Tribute Band Depeche Mode“ a partire dalle 21 del 1 luglio mentre il gran finale domenica 2 luglio, sempre dalle 21, è affidato prima a Cosimo “Zanna” Zannelli e poi alla Tribute Band Negramaro. La rassegna “Certaldo in Fermento“ si svolge in viale Matteotti al Parco che si trova vicino alla piscina Fiammetta. Oltre agli stand con le birre artigianali e a quelli che vendono cibo di strada, c’è anche un’area con i gonfiabili per far giocare i bambini. La manifestazione è stata organizzata da Confesercenti Firenze e ha il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Fran.Ca.