"A Certaldo puoi vivere il Natale". Mercati e feste in piazza Boccaccio

"Da questo Natale riapriamo il nostro centro urbano, recuperato e rinnovato per essere un centro da vivere per i certaldesi". Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Campatelli, nel presentare insieme agli assessori Simone Scardigli e Clara Conforti, alla presidente CCN ConCertaldo Enrica Giglioli, al responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa Gianluca D’Alessio e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte il cartellone delle iniziative natalizie "A Certaldo puoi… vivere il Natale!". Eventi disseminati lungo i prossimi cinque week-end, che avranno il loro fulcro in via 2 Giugno e in piazza Boccaccio (con quest’ultima che verrà ulteriormente aperta al pubblico nei prossimi giorni e che sarà completata il prossimo gennaio). Si parte dopodomani, proprio dalla piazza centrale e da via 2 Giugno: domenica alle 17.30 c’è l’accensione dell’albero di Natale, che sarà preceduta dalla sfilata di auto d’epoca (alle 15) dall’esibizione di una "street band" e dallo spettacolo di danza Crescendo. Il 7 dicembre alle 9 apre il mercato "Artigiani e non solo", cui seguiranno laboratori per bimbi e la "Sfilata dei Babbi Natale" alle 17.15. Domenica 8, ecco "Presepi, suoni e sapori": il centro urbano ospiterà dalle 14.30 lo stand del vin brulè e dei cantucci e uno spettacolo musicale mentre alle 15 a Palazzo Pretorio sarà inaugurata la mostra dei presepi. Ill 14 dicembre, "Volontariato in festa": si comincia alle 15 con la Festa del Volontariato, il mercatino "Arte e Gusto" e la "Casa di Babbo Natale" a cura di Croce Rossa Italiana. Il 15 dicembre sarà dedicato alla pasticceria con "Dolce Natale", per proseguire con interventi teatrali, musicali e gospel a cura di Associazione Polis. Il 22 dicembre proporrà in piazza la "Fiera di Boccaccio", il mercato in centro con decine di banchi (oltre alle "Scatole di Natale" dell’Avis) che sarà preceduto sabato dagli eventi di "Ballando con Babbo Natale". Dal 6 dicembre e per tre fine settimana al Centro I Macelli: "La cittadella dei libri", una mostra mercato a tema editoriale. Il programma si chiuderà all’Epifania, con l’arrivo in piazza Boccaccio della Befana alla 15.30 (a cura della Pro Loco) per la gioia dei più piccoli.