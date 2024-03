A Castello Sonnino si parla di turismo

MONTESPERTOLI

Oggi a partire dalle 10 e per l’intera giornata, il Castello Sonnino a Montespertoli - un secolo addietro residenza dello statista Sidney Sonnino - ospita il convegno del progetto “Arte & Sostenibilità“, realizzato dall’Associazione Sincresis con il contributo della Regione Toscana Giovani sì, in relazione al bando ‘Toscanaincontemporanea2023’, e con il patrocinio dei Comuni di Empoli e Montespertoli. Già al castello ci sono tanti giovani di atenei americani, e lo stesso convegno richiama nomi importanti di università italiane. Il tema è attuale: è il turismo che si poggia su arte, storia ed ambiente che quasi per definizione è il più sostenibile. In seguito alla pubblicazione nei social di una ‘call’ rivolta ad artisti under 35 per l’invio di progetti che affrontano il tema della sostenibilità ambientale, sono state selezionate le artiste, Benedetta Chiari, Maria Deval e Elena Marini, Elsa Mencagli, che fruiscono di un programma di residenza presso Sincresis a Empoli e al Castello Sonnino a Montespertoli, sino al 23 marzo 2024. Due artisti tutor, Marco Bagnoli (nella foto) e Fabio Cresci, che vivono nel territorio e che hanno effettuato, nel corso degli anni, interventi dedicati all’arte ambientale e sostenibile, imposteranno con loro un dialogo, un confronto di carattere progettuale.

Andrea Ciappi