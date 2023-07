77enne muore correndo, il tragico epilogo della 44esima Marcia degli Alpini

È morto facendo quello che gli piaceva fare di più. Correre. Antonio Sena (nella foto), 77 anni residente a Lamporecchio, era un grande appassionato di podismo, che praticava nella Podistica Galleno. Molto conosciuti in quegli ambienti, partecipava alle corse amatoriali organizzate sul territorio ogni volta che poteva, quasi tutti i weekend. E così aveva fatto ieri, quando alle 7.30 si era presentato ai nastri di partenza a Ponte a Moriano, insieme agli altri partecipanti, molti dei quali erano ormai diventati amici. L’appuntamento era la 44esima Marcia degli Alpini, corsa non competitiva con traguardi che prevedevano differenti lunghezze di tragitto (dai 3 ai 19 chilometri). Sena, solitamente abituato alle lunghe percorrenze stando ai racconti di chi lo conosceva a livello sportivo, avrebbe dovuto conquistare il traguardo dei 10 chilometri.

Per farlo si era messo in marcia quasi subito, poi però il fato gli è stato avverso. A metà dell’obiettivo, dopo quasi 5 chilometri, quando stava percorrendo un tratto boschivo in località Palmata, il 77enne è stato colto da un malore e costretto a fermarsi. Si è accasciato a terra, di fronte agli altri partecipanti che, allarmati, hanno chiamato subito i soccorsi. I primi ad intervenire sono stati i volontari della Croce Verde di Ponte a Moriano, che si trovavano già li a presidio della manifestazione.

Poi li ha raggiunti anche un’automedica inviata dal 118. Stando a una prima ricostruzione, il 77enne sarebbe stato colto da un arresto cardiaco. I volontari lo hanno defibrillato tre volte, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Un dramma che ha sconvolto tutti i presenti, compresi gli organizzatori della manifestazione che hanno prontamente deviato la marcia su un percorso alternativo, anche per permettere alla polizia, arrivata in zona poco dopo, di effettuare gli accertamenti del caso. Le operazioni di recupero non sono state semplici perché il punto esatto dove si trovava il 77enne, tra i boschi, non era agevole da raggiungere. In mattinata, una volta appresa la drammatica notizia, sono arrivati in zona i familiari della vittima.