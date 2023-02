Ciclismo, un Velo Club Empoli lanciato ed ambizioso nel 2023

Giovanni Visconti sarà il direttore dell'area tecnica

Empoli,18 febbraio 2023 - Sulle ali dei successi e della brillante stagione 2022, il Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli è pronto ad essere protagonista anche in quella che sarà la ventunesima stagione da quando nacque la società di Avane fondata da Alberto Mazzoni che anche oggi è il suo instancabile presidente. Quattro squadre dai giovanissimi agli juniores e 47 atleti, e un nuovo rapporto di collaborazione con il G.S. Capannori referente Gabriele Matteucci che si può definire vivaio giovanissimi della zona lucchese dal quale attingere per le categorie maggiori. Per il V.C. Empoli l’arrivo dell’ex professionista Giovanni Visconti che ha intrapreso con entusiasmo il ruolo di direttore tecnico della società con compiti specifici per allievi e juniores e in quest’ultima categoria lavorerà in sinergia con un altro ex del pedale Davide Appollonio. Altra nota importante la riconferma di tutti gli sponsor e l’arrivo di un paio di nuove aziende con un nuovo disegno per quanto riguarda le maglie. Tra i collaboratori segnaliamo Ristorante Lo Spigo, Greenhouse, Var Group. RF Antincendio, Paoletti Tessuti, Astra Materiali Edili, Paolini Outdoor, Ecoclima System Del Colle, CG Costruzioni, Assicurazioni Generali. Nel programma 2023 infine sei gare da organizzare tre per esordienti e altrettante per allievi tra le quali la prova di “osservazione” il 25 giugno. Queste le squadre per l’imminente stagione.



JUNIORES: Thomas Mosti, Matteo Spanio, Mattia Panconi, Fabio Del Medico, Elia Pellegrini, Edoardo Coos, Arglenio Sulaj, Federico Di Vita, Giacomo Belloni, Alessio Fortini, Leonardo Bitossi, Francesco Vignozzi. Ds Davide Appollonio, Andrea Del Medico.

ALLIEVI: Giulio Tosoni, Davide Nanni, Alejandro Di Riccio, Filippo Postpischl, Niccolò Cianti, Gabriel Del Carlo, Ettore Esposito, Gerolamo Manuele Migheli, Matteo Luci. Ds Massimo Migheli, Roberto Mazzoni.

ESORDIENTI: Sebastian Del Carlo, Matteo Diano, Marco Sichi, Oliviero Bertolucci, Edoardo Sposito, Andrea Mugnai, Giulio Bellucci, Federico Mugnaini, Marco Spanio, Edoardo Agnini, Marco Migheli, Lorenzo Luci. Ds Alessio Luci, Gabriele Matteucci, Alessio Pisani.

GIOVANISSIMI: Noemi Cianti, Edoardo e Carolina Moriconi, Lorenzo Cantini, Federico Yang, Giovanna e Francesco Conte, Riccardo Dehon, Tommaso Curci, Jibran Mogaadi, Federico Bellucci, Francesco Riggi, Mirko Pisano, Stefano Leporatti. Ds Leonardo Lupi, Marco Cantini.