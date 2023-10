Da Castelfiorentino a Empoli, controlli a tappeto: scattano arresti e denunce

Empoli, 3 ottobre 2023 – Due arresti, uno per un ricercato per tentato omicidio e uno per spaccio. Ma anche una denuncia per guida senza patente e per ricettazione e una per furto con strappo. Non è finita qui: i militari hanno anche sequestrato più di un chilo di sostanza stupefacente. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio.

I militari della stazione di Castelfiorentino hanno arrestato un 63enne di origine campana, censurato, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze che doveva scontare una pena detentiva di tre anni, un mese e 21 giorni per violazioni della normativa sugli stupefacenti. L’uomo è stato portato a Solliciano.

I militari di Castelfiorentino hanno deferito, in stato di libertà, un 27enne marocchino, incensurato, per furto con strappo e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe sottratto, all’altezza del ponte “Falcone e Borsellino” di Castelfiorentino, uno smartphone ad una 41enne filippina, senza fortunatamente procurarle lesioni, per poi fuggire a piedi nelle vie limitrofe. L’attività dei militari ha condotto alla sua identificazione ed al deferimento per furto con strappo, nonché, al termine di tutti gli accertamenti anche per soggiorno illegale nel territorio dello Stato in quanto irregolare.

A Empoli, i militari hanno arrestato un 36enne albanese, censurato per reati contro la persona ed in Italia senza fissa dimora, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso nel giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Arezzo. L’uomo, che deve terminare di scontare una pena detentiva di due anni, sei mesi e ventisei giorni per un tentato omicidio, aggravato dal possesso di armi, commesso ad Arezzo nel 2020, da alcuni mesi ricercato, è stato rintracciato dai militari nei pressi di un esercizio pubblico cittadino e poi tradotto presso la casa circondariale di Firenze “Sollicciano”.

Sempre a Empoli, i militari del nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 25enne di origine campana per reiterazione di guida senza patente e ricettazione, poiché di nuovo sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la relativa patente e, a seguito di ulteriori accertamenti, il veicolo che stava conducendo che circolava con targhe estere, è risultato provento di un furto commesso a Salerno. L’autovettura ed i relativi documenti rinvenuti sono stati sequestrati e sono in corso ulteriori indagini.

A Fucecchio, i militari hanno rinvenuto in via Pesciatina 20 grammi di hashish e 31 grammi di cocaina, poi in via delle Pinete, in una cavità di un albero, una busta in cellophane contenente 16 panetti di hashish per un peso complessivo di 1.273 grammi. Sono in corso ulteriori indagini per stabilirne la provenienza e la proprietà.