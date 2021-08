Empoli, 21 agosto 2021 - La prima dell’Empoli nel quattordicesimo torneo di serie A della propria storia non è felice: la Lazio dell’ex Sarri, infatti, s’impone col punteggio di 3-1, al termine di una partita decisamente gradevole, specie nella prima frazione di gioco. Azzurri con il solito modulo 4-3-1-2. Cutrone titolare, mentre a sorpresa resta fuori Stulac: lo sostituisce Ricci. Bel primo tempo, giocato su buoni ritmi. Avvio arrembante della Lazio, che intende mettere pressione ai padroni di casa. Ma è l’Empoli a passare in vantaggio grazie a una splendida ripartenza: è il 4’, Bajrami suggerisce sulla trequarti, Bandinelli scocca un sinistro a incrociare sul secondo palo appena dentro l’area di rigore.

Pareggio immediato dei romani: al 6’ Felipe Andersson scambia con Pedro, dalla parte destra dell’area, e mette al centro, ove Milinkovic Savic di testa anticipa Vicario per l’1-1. Empoli che prova a pressare nella metà campo della Lazio, Lazio abile a verticalizzare. Al 13’ è però l’Empoli a verticalizzare per Mancuso che dai 14 metri, a tu per tu con Reina, alza il pallone mettendolo fuori. Al 22’ ancora Mancuso, che in area trova lo specchio della porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 24’ Bandinelli calcia al volo di destro dai 18 metri, scheggiando il palo alla destra di Reina. Al 31’ altra verticalizzazione da applausi, stavolta da parte laziale: Milinkovic Savic riceve da Lazzari, aspetta una frazione di secondo per servire nuovamente il compagno, che in corsa si presenta dinnanzi a Vicario, battendolo con un diagonale dalla destra.

Al 40’ grossolana ingenuità di Vicario, che in uscita travolge Acerbi in piena area: rigore con trasformazione perfetta di Immobile, che spiazza il portiere insaccando alla sua sinistra. Il 3-1 è pesante per un Empoli incantevole dalla cintola in su, ma tenero in fase difensiva. A inizio ripresa, l’Empoli torna alla carica. Al 10’ doppia occasione per gli uomini di Andreazzoli per riaprire la gara: tira dapprima Bandinelli, sulla respinta di Leiva Bajrami calcia un rigore in movimento dai 15 metri, ma Luis Felice salva sulla linea. Al 16’ ancora Bajrami dai 18 metri conclude, ma la palla, insidiosissima, viene deviata in corner da un difensore. Al 29’ André Anderson spara sull’esterno della rete da posizione favorevole. Al 48’ Bajrami coglie la traversa, con un’autentica botta. Finisce con Sarri e la Lazio festanti.



TABELLINO:

EMPOLI – LAZIO 1-3

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (37’ st Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas (31’ st Zurkowski), Ricci, Bandinelli (25’ st Henderson); Bajrami; Mancuso (37’ st La Mantia), Cutrone (31’ st Crociata).

In panchina: Brignoli, Canestrelli, Luperto, Viti, Stulac, Asllani, Ekong.

Allenatore: Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hisaj; Milinkovic Savic (25’ st A. Anderson), Leiva (37’ st Escalante), Akpa Akpro (1’ st Luis Alberto); F. Anderson, Immobile (37’ st Muriqi), Pedro (15’ st Moro).

In panchina: Adamonis, Strakosha, Patric, Radu, Marusic, Romero, Caicedo.

Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

RETI: 4’ Bandinelli, 6’ Milinkovic Savic, 31’ Lazzari, 41’ pt Immobile (rig).

NOTE: serata afosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Leiva, Stojanovic, Angoli: 5-3. Recupero: 0’ e 4’.

