In campo per la Toscana alluvionata: raccolti oltre 38mila euro

Empoli (Firenze), 23 gennaio 2024 - Ha raccolto 38.500 euro l'evento a sostegno delle persone colpite dall'alluvione in Toscana, che si è tenuto a Empoli allo stadio Castellani il 18 novembre scorso. Il ricavato della partita Shalom campioni del cuore - Nazionale Cantanti è stato devoluto in beneficenza. In particolare, rende noto Shalom, 20mila euro sono stati devoluti alle Misericordie Toscane che sono state in prima linea nell'emergenza e adesso nel sostegno alle popolazioni più vulnerabili; 5.250 euro a Empoli for Charity; 5mila euro a Semplicemente odv; 5mila euro donati con la Parrocchia di Fucecchio per l'acquisto di un'auto per un disabile che ha avuto la sua distrutta dall'alluvione; 3.250 euro alla Contrada Porta Raimonda. "Le somme - afferma Shalom - sono state erogate a soggetti di cui abbiamo la massima fiducia che raggiungano gli obiettivi preposti". All'evento, cui hanno partecipato 10mila persone, venne teletrasmesso da Mediaset su Italia1: "Che ringraziamo per l'attenzione che pone da sempre per questo tipo di manifestazioni".

Hanno partecipato grandi protagonisti dello sport, dal ct della Nazionale di calcio Luciano Spalletti a Gianluigi Buffon, passando per Gabriel Omar Batistuta, Totò Di Natale, Nicolas Burdisso, Fabio Capello e Cesare Prandelli. L'iniziativa è stata promossa dal Movimento Shalom, dal Comune di Empoli e da Empoli for Charity Onlus con il patrocinio della Regione Toscana e di molti enti associazioni del territorio.

"Ringrazio la Nazionale Cantanti - dichiara don Andrea Cristiani di Shalom - per la vicinanza che da anni pone ai progetti e alle attività del Movimento. Quest'anno abbiamo cambiato la finalità prevista della partita a causa dell'alluvione in Toscana per dare un segno insieme di vicinanza alle popolazioni e agli enti che hanno operato per aiutare le persone più vulnerabili".

