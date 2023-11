Una spinta all’innovazione. Premiate le aziende che investono nel digitale e fanno crescere i territori

FIRENZE

Fa tappa anche in Toscana "Crescibusiness Digitalizziamo in Tour", il programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione dell’istituto di credito guidata dal direttore regionale Tito Nocentini ha visitato le nove aziende toscane selezionate, che sono state premiate con una targa di merito, oltre a essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo.

Si tratta di Air Wines Srl di Bagno di Gavorrano (Gr), Angolo Giro di Chiara De Mattia di Lucca, Formula Guida Sicura Srl di Castiglion fiorentino (Ar), Gioielleria Galli Licio Snc di Pescia (Pt), Mc Promo Srl di Pisa, Progetto Lavoro Amiata di Naldi Sacha di Santa Fiora (Gr), Sansone Srl di Campi Bisenzio (Fi), Tecnoleggi Srls di Capannori (Lu), Tuci Giuseppe dii Tuci Luca di Quarrata (Pt)".

Direttore Nocentini, con quale criterio avete scelto le imprese premiate?

"Il loro merito è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Fattori che il tour “Digitalizziamo“ intende valorizzare, unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori".

Come mai Intesa Sanpaolo ha deciso di lanciare questa iniziativa?

"Il supporto e la promozione della transizione digitale del Paese passa anche attraverso la valorizzazione degli esempi virtuosi di aziende che hanno una visione prospettica innovativa del business. Il nostro gruppo mantiene da sempre un dialogo costante con le realtà imprenditoriali del territorio, per conoscerle e recepirne le esigenze, sostenendo con strumenti finanziari e professionalità dedicate le scelte strategiche finalizzate ad obiettivi digitali e di sostenibilità".

Ci sono altre iniziative in questo ambito?

"Il programma si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal gruppo a fine 2022 per sostenere aziende di questo tipo, tra le più colpite dagli effetti della crisi energetica e dell’impatto inflattivo. Sono stati messi a disposizione 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale. Le aziende toscane appartengono alle 120 selezionate in tutta Italia tra oltre 2mila candidature e sono state scelte in virtù di una digitalizzazione dei processi interni o dei canali di vendita, della comunicazione di iniziative promozionali o per processi di fidelizzazione, per la loro presenza web e social fino alla spinta digitale dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari".

In che cosa consiste il premio?

"Grazie al supporto di partner di prestigio come Alkemy, Cerved, Deloitte, Nexi e Visa, le aziende selezionate dal programma Crescibusiness Digitalizziamo saranno sostenute da Intesa Sanpaolo anche nel perseguimento di obiettivi in chiave Esg (ambiente, società e government). La svolta digitale è una priorità di sostenibilità, che riduce l’impatto ambientale (come nell’utilizzo della carta), offre servizi alla clientela anche a distanza, sfrutta le opportunità dei pagamenti digitali e delle molte leve che possono semplificare processi impattanti".

Lisa Ciardi