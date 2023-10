Toscana, la benzina torna a 1,9 euro. Possibili rialzi per la crisi in Medio Oriente

Firenze, 7 ottobre 2023 – Calano i prezzi dei carburanti, soprattutto del diesel, ma quanto sta accadendo in Medio Oriente, dove cinquemila razzi sono stati lanciati dalla striscia di Gaza verso Israele, potrebbe portare ad una nuova fiammata dei prezzi. Negli ultimi giorni le principali compagnie petrolifere hanno rivisto al ribasso i listini: Eni è scesa di 2 centesimi sul prezzo raccomandato di benzina e diesel, 1 centesimo in meno per Tamoil e Q8.

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del ministero dei Trasporti e aggiornati alle 8 del 5 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è quasi di 1,98 euro al litro, mentre il diesel self è a 1,93. Per quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio praticato è superiore ai 2,1 euro al litro, mentre il diesel a 2,07. I prezzi praticati del Gpl si posizionano sugli 0,7 euro al litro e il metano tra 1,37 e 1,50. Sulle autostrade, secondo i dati aggiornati a sabato 7 ottobre pubblicati sul sito del ministero dei Trasporti, i carburanti restano sopra i 2 euro al litro. In dettaglio, il gasolio self è a 2,005 e la benzina self a 2,033.

I prezzi della benzina in Toscana

Sopra i 2 euro al litro anche i carburanti in modalità servito nelle città toscane, mentre la self sta tornando verso gli 1,9 euro al litro, anche se si possono trovare impianti che erogano benzina e gasolio a poco più di 1,8 euro. Qualche esempio? Alla Tamoil di via Senese 147 a Grosseto gasolio e benzina self costano 1,819 euro il litro. A Firenze all'Ip di viale Etruria la benzina self è a 1,839 euro, il gasolio a 1,829. Nell'impianto self 24 ore del Conad superstore di Prato, in via di Maliseti, i prezzi di benzina e gasolio sono di 1,857 euro al litro. All'Ip di Siena, sulla strada statale 73 in località Ruffolo, al 7 ottobre la benzina self si paga 1,877 euro e il gasolio self 1,887 euro al litro. Sotto gli 1,9 euro anche alcuni impianti a Livorno: al Q8 di viale Boccaccio la benzina self si paga 1,879 euro il litro e il gasolio 1,869.