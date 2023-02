Top Aziende, le migliori imprese per provincia: ecco bilanci e fatturati

Top Aziende, gratis in edicola con La Nazione l'inserto speciale con le migliori imprese

Firenze, 30 gennaio 2023 - Riflettori sul mondo delle imprese per approfondire a 360 gradi l’universo economico che ci circonda. E’ l’opportunità offerta dall’inserto Speciale «Top Aziende» in regalo martedì 31 in edicola insieme a La Nazione. Un inserto di 128 pagine – realizzato in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale – per capire il mercato e conoscerne da vicino i protagonisti: al suo interno è infatti pubblicata la sintesi dei dati di bilancio delle realtà imprenditoriali con fatturato superiore ai 10 milioni di euro attive in Toscana, Umbria e provincia de La Spezia, ovvero le storiche aree di diffusione de La Nazione. I dati sono organizzati per provincia e, grazie alla presenza di un indice molto dettagliato, è possibile risalire rapidamente alla pagina in cui appare ciascuna impresa. Uno strumento di immediata comprensione, utile agli addetti ai lavori, ma anche a chi vuole semplicemente comprendere le dinamiche del mercato in un periodo, come il nostro, dove tutto cambia rapidamente e bisogna dimostrare di sapersi adattare a sfide e condizioni in continua evoluzione per cogliere ogni opportunità.

La graduatoria delle migliori performance è preceduta da una serie di pagine nelle quali intervengono imprenditori e associazioni di categoria – più precisamente Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Confagricolura, Coldiretti, Cia oltre ai sindacati Cgil, Cisl e Uil – per valutare problemi e prospettive dei rispettivi settori di appartenenza. Interviste dalle quali emerge, ancora una volta, un concetto chiaro.

Chi fa impresa – dalle microaziende ai grandi gruppi – chiede da sempre poche cose, semplici e immediate: una burocrazia snella – che non significa fare quello che voglio, ma fare tutto quello che devo con la certezza di risposte in tempi rapidi – e dunque norme chiare ed efficaci, nonché infrastrutture che funzionino in un mondo in cui la competizione si gioca sui sempre più avanzati e dinamici crinali della globalizzazione e delle nuove opportunità digitali. Solo così si potrà garantire crescita e nuova occupazione: è quanto emerge anche quest’anno dalla voce delle associazioni di categoria che rappresentano migliaia di imprese impegnate a portare lavoro e sviluppo nei propri territori. E, ancora una volta, la politica è chiamata a dare risposte efficaci sulle grandi sfide che segnano l’avvio del 2023, che già porta il peso delle enormi difficoltà per il caro-energia, la ripresa dell’inflazione, l’aumento del costo del denaro e le pesantissime conseguenze del conflitto in Ucraina.

Ma, accanto a questo, il nuovo anno sfodera anche le incredibili opportunità collegate ai fondi Pnrr che potranno essere volano di sviluppo in risposta alle ulteriori sfide che ci attendono sui versanti dell’eccellenza e della qualità assolute, così come della sostenibilità e dell’utilizzo di tutte le possibili fonti rinnovabili per garantire produzioni sempre più green e una sempre maggiore autonomia energetica per il sistema Paese. Non a caso nelle pagine dello Speciale Top Aziende trovano spazio anche numerose storie e testimonianze di coraggio, di lavoro e di imprese virtuose che hanno deciso di accettare la sfida e di guardare al futuro a testa alta, premiate in queste scelte da risultati e obiettivi conquistati sul campo. Così come è ben rappresentata la voce dei sindacati che chiedono a politica e istituzioni interventi per il welfare, il lavoro e per raffreddare l’inflazione che erode il potere di acquisto di stipendi e pensioni.