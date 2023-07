Montebianco Costruzioni: un’azienda moderna con soluzioni avanzate

La Montebianco Costruzioni, con la sua esperienza trentennale nel settore delle ristrutturazioni civili, industriali ed alberghiere, si è affermata come una delle aziende di punta del territorio. Nel corso degli anni, l'azienda ha sempre cercato di innovare e rinnovarsi, raccogliendo le tante di sfide di un mercato, quello edilizio, in continua e rapida evoluzione.

Nel 2016, quando il mercato edile era stagnante ad esempio, la Montebianco ha creduto fermamente nell'evoluzione tecnologica del settore e si è ispirata ad esperienze estere, come quelle in Australia e Emirati Arabi (dove l'edilizia si sviluppa in altezza) introducendo nuove tecnologie ed ottenuto lusinghieri risultati. All’epoca si sviluppò, grazie alla collaborazione tra reparto tecnico ed amministrativo, un nuovo piano produttivo subito accolto con grande entusiasmo da tutto il personale. Il supporto del sistema bancario, che ha da subito creduto in questo nuovo piano di sviluppo, è stato fondamentale, ed ha permesso alla Montebianco di reperire i mezzi necessari per realizzarlo.

Nuove richieste di lavorazioni senza ponteggi e con piattaforme mobili hanno poi spinto l'azienda a evolversi e modernizzarsi ulteriormente.

Un’azienda moderna e all’avanguardia

Oggi, la Montebianco è una delle poche realtà italiane in grado di soddisfare le richieste più particolari nel campo edile. Ciò è possibile grazie a un personale altamente specializzato con competenze specifiche per lavorare in quota e con macchinari moderni ed in grado di realizzare progetti complessi.

L'acquisizione di nuove attrezzature, come la piattaforma Electroelsa P40 e L’Haulotte, ha permesso all'azienda di fare importanti progressi nel settore edile. Di recente, per adeguarsi alle nuove acquisizioni, la Montebianco ha acquistato anche nuovi locali situati in via Enrico Mattei a Montale, nella zona ex Dogana. Questa nuova struttura è un punto di svolta per l'azienda, poiché ha riunito in un unico spazio gli uffici tecnici, il magazzino e l'officina meccanica, migliorando notevolmente l'efficienza e la comunicazione interna.

Guardare al futuro con la sfida del drone

Il drone in azione

La Montebianco è sempre orientata al progresso, alla tecnologia avanzata e all'innovazione costante. Uno degli esempi più recenti è il progetto di utilizzare un drone sofisticato per il lavaggio e la manutenzione delle facciate in materiali come pietra, vetro ed alucobond.

Questa soluzione innovativa permette di lavorare a distanza e con maggiore precisione, riducendo i tempi di esecuzione e garantendo risultati eccezionali. La volontà dell'azienda di fornire servizi sempre più innovativi ed altamente professionali è evidente anche nella ricerca di nuove soluzioni per il settore. La Montebianco sta sviluppando tecnologie che consentiranno al drone di demolire piccole parti di cemento armato, eseguire sabbiature e applicare un anticorrosivo per bloccare il processo di corrosione.

Inoltre, con uno scanner da applicare sul drone, sarà possibile scansionare strutture in cemento armato e individuare eventuali criticità o punti di intervento, un'operazione altrimenti difficile da eseguire con mezzi tradizionali.

Il drone, strumento di grande utilità nelle lavorazioni aeree, ha però un grosso limite con il quale ci si è dovuti confrontare: la limitata autonomia delle batterie che lo alimentano. Per ovviare a questo ostacolo, è stato sviluppato un sistema innovativo di alimentazione continua, garantito da una fonte di corrente o tramite gruppo elettrogeno che al drone permette di operare senza limiti di tempo, aumentando notevolmente la sua efficienza.

Per garantire la massima sicurezza, inoltre, il drone è dotato di un pacco batterie di riserva, che si attiva automaticamente in caso di interruzioni di corrente, permettendogli di tornare in modo sicuro alla base di partenza. Le capacità del drone sono notevoli: dispone di telecamera e termocamera per effettuare rilievi fotografici e video sia di giorno che di notte. Un faro alogeno è stato implementato per facilitare le operazioni notturne, mentre una lancia ad alta pressione, con una potenza di 120 atmosfere, permette di eseguire lavaggi con estrema efficacia.

Il sistema di collegamento a terra è altrettanto avanzato: un cavo unico che contiene sia il cavo della corrente che quello dell'acqua e della sabbiatura. Questo design intelligente rende l'utilizzo del drone estremamente pratico ed efficiente. Per continuare a migliorare e adattare i droni alle esigenze del settore, è stato inoltre costituito un team dedicato composto da ingegneri informatici, elettronici e meccanici. A partire da settembre, il team prenderà in carico un nuovo progetto: la realizzazione e la commercializzazione di una versione ridotta del drone, il quattrocottero, che consentirà di sviluppare ulteriormente il mercato e anticipare il futuro, ottimizzando le lavorazioni e riducendo i rischi di infortunio nel campo dell'edilizia.

La Montebianco Costruzioni continua così a dimostrarsi all'avanguardia nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, confermando il suo impegno per l'innovazione e la sicurezza nel settore delle lavorazioni edili in aria.