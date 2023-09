Intelligenza artificiale ed emozioni, il dibattito che anima le startup

Sarà dedicato alle intelligenze e alle emozioni il prossimo evento SIOS (StartupItalia Open Summit) in programma il 19 settembre 2023 negli spazi di Nana Bianca, all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze.

Lo startup studio Nana Bianca ospita l’evento che mette in connessione tutti i protagonisti del sistema dell’innovazione toscano, riuniti in un dialogo iniziato nel 2019 e mai interrotto. Il SIOS è infatti l’occasione per riflettere sull'interpretazione che danno delle tecnologie emergenti le startup toscane, le imprese, le istituzioni e i rappresentanti dei poli toscani dell’innovazione.

L’intelligenza artificiale è il grande tema all’ordine del giorno che promette di ridisegnare prodotti, soluzioni e servizi. Secondo le ultime stime dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, il mercato dell’intelligenza artificiale ha raggiunto i 500 milioni di euro in Italia, nel 2022, con una crescita del + 32%.

“Tra chi vede l’AI come l’occasione per liberarsi delle attività ripetitive e chi invece ne denuncia i possibili rischi per la privacy, tra scettici ed entusiasti, il dibattito è tutto da approfondire - commenta Paolo Barberis, co-founder di Nana Bianca - Come per ogni tecnologia l’impatto sulla nostra vita sarà determinato dalla capacità delle persone di utilizzare questo nuovo strumento, affinando le proprie competenze. Il focus di SIOS23 sono le persone e l’evento fiorentino vuole dare spazio alle idee e alle sensazioni sul cambiamento in atto. Nella città che da secoli ha messo al centro dello sviluppo e della creatività l'essere umano, il SIOS sarà l’occasione per parlare di un approccio responsabile e inclusivo all’innovazione”.

"Dopo le tappe di Roma e Cagliari, Firenze è lo snodo che racconta l'evoluzione in atto nel nostro Paese attraverso il nostro “Roadshow” dedicato all’innovazione, in vista delle prossime tappe a Giffoni e al SIOS Winter del prossimo dicembre a Milano" dichiara Dario Scacchetti, CEO di StartupItalia. "La Toscana è un ecosistema unico, in grado di generare solide connessioni tra mindset imprenditoriale e aziende storiche, che ne caratterizzano da centinaia di anni il territorio. Per questo motivo siamo davvero entusiasti di riunire gli attori che fanno parte della filiera dell’innovazione in questo territorio, per condividere esperienze, risultati ed emozioni rispetto a un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che già rappresenta una discontinuità nello sviluppo delle aziende per gli anni a venire”.

Nel programma del SIOS si trova il Bootstrap, format di StartupItalia che offre sessioni di mentorship gratuite alle startup e un “Innovation Village” dove incontrare le imprese innovative emergenti. Saranno presenti tra le altre: Buzztech, Fody, Apuana, Loqui, Purilian, FunniFin, EasyPol, Dresso, AWhy, Menaboh, Agrobit, Metrikflow, Storykube. Ci sarà anche uno stand di Nana Bianca dove trovare tutte le informazioni utili per sviluppare la propria idea imprenditoriale sul territorio e partecipare ai programmi di accelerazione che si sviluppano proprio all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, primo fra tutti lo storico programma Hubble, nato dalla collaborazione pluriennale e consolidata tra Fondazione CR Firenze, Nana Bianca, e la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Firenze, che darà il via tra qualche settimana alla sua ottava edizione.

Durante l’evento sarà inoltre presentato il programma di accelerazione Prisma, la cui call termina il 30 settembre, che vuole selezionare le startup tra micro, piccole e medie imprese, che contribuiranno all’evoluzione del distretto pratese tessile e della moda. Il programma è promosso dal Comune di Prato e finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, a illustrarlo sul palco sarà Benedetta Squittieri, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Prato e il Presidente di StartupItalia, Salvatore Amato.

Media Partner di #SIOS23 è QN - La Nazione. In collaborazione con Fondazione CR Firenze. L’evento è realizzato grazie al supporto di Estra, Bakeca e OBE - Osservatorio Branded Entertainment.

L’ingresso al SIOS è gratuito, è necessario registrarsi su Eventbrite