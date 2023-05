Gas, dopo tre mesi la bolletta torna a crescere: +22% ad aprile 2023

Firenze, 5 maggio 2023 – Mentre Istat ha stimato in rialzo l'inflazione di aprile, rialza la testa anche il prezzo del gas sul mercato tutelato, dove sono rimaste ancora circa un terzo delle famiglie. Arera ha infatti comunicato le tariffe che saranno applicate ai consumi di gas di aprile 2023: 44,83 euro al Megawattora, in salita del 22,4% rispetto al mese precedente. L'aumento arriva dopo tre mesi consecutivi di calo. La notizia positiva è però che l'aumento sarà probabilmente percepito meno, in quanto i consumi di gas ad aprile sono comunque diminuiti. Nella maggior parte della Toscana le caldaie sono infatti state spente il 7 aprile e questo compenserà almeno in parte l'aumento della bolletta, dovuto principalmente, spiega l'Autorità, “alla riduzione, prevista dal recente decreto Bollette, della componente di sconto Ug2, utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti”.

Scende del 3,1% il prezzo del gas naturale

Per l'utente tipo - cioè che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui – e che si trova ancora sul mercato tutelato, il prezzo del gas naturale, dopo una fase di continui rincari, è sceso leggermente, -3,1%. A questo si aggiunge un -4% della tariffa legata alla spesa per il trasporto e la gestione. Queste flessioni sono però controbilanciate dall'aumento del 29,5% degli oneri generali per la parte legata all'Ug2, che porta dunque la bolletta ad aumentare del 22,4%.

La spesa per la bolletta cala a 1.500 euro l'anno

Anche se il prezzo del gas aumenta, su base annua le bollette si stanno alleggerendo. La spesa del gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (maggio 2022-aprile 2023) è infatti, calcola Arera, di poco superiore a 1.532 euro e registra così una flessione del -3,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (maggio 2021- aprile 2022).